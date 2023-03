O SNCC congratula-se com o facto de o Sr. Ministro da Administração Interna ter vindo ao encontro do que se vem defendendo (nestas crónicas), ao referir que o recurso a serviços remunerados para policiamento da zona noturna do Porto (prestados a privados e pagos por estes), não é compatível com a isenção que se impõe.









