No país dos navios em apuros há quem prefira o discurso do "não se passa nada" e continuar a assobiar para o lado, ou ainda quem prefira o discurso da opressão, do medo e da coação. Praticamente todos os serviços públicos, devido à falta de investimento de anos a fio, está em sérias dificuldades.



Os trabalhadores desesperam para poderem fazer o seu trabalho em condições dignas e eficazes.









Ver comentários