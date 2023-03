O horror, que não chegou a ser terror(ismo), ceifou a vida de duas inocentes. As primeiras palavras são dirigidas às suas famílias e a todos os imigrantes, sempre bem-vindos, que se viram envolvidas neste reprovável episódio.



Infelizmente, porque não o pode ser de outra forma, os momentos de tragédias são igualmente os melhores medidores da eficácia do sistema de segurança interna e puderam, os portugueses, ver como a sua Unidade Especial da PSP e, numa segunda linha a Polícia Judiciária, foram prontas e competentes a colocar no terreno todos os meios necessários.









