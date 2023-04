A verdade, nada mais do que a verdade. É desta forma que devemos perspetivar as queixas apresentadas por uma médica em formação sobre o serviço de cirurgia do Hospital de Faro, onde desenvolve a sua atividade desde o início deste ano.



Não vale a pena perspetivar cenários, tentar denegrir antecipadamente queixosos ou acusados, agravar ou desvalorizar os relatos contidos na queixa.