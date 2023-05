Na próxima segunda-feira o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior apresentará o programa ‘FCT-Tenure’! De acordo com o dicionário, Tenure é um estatuto reforçado de estabilidade no emprego atribuído aos docentes do ensino superior. Pelo que será de esperar que o programa ‘FCT-Tenure’ faça justiça ao seu nome e seja o veículo para acabar com a precariedade pela qual se arrastam há muitos anos milhares de cientistas que trabalham em Portugal.









