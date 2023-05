Recentemente foram conhecidos os números de candidatos aptos para a bolsa de recrutamento à PSP, fase que antecede as provas ao próximo curso de agentes, do qual se desconhece a data de início. No universo dos 3042 cidadãos que concorreram, ficaram apenas 2032: 1010 inaptos. Se revisitarmos anteriores processos, questionamos com preocupação quantos se encontrarão em condições para iniciar o curso, após as provas de seleção.









