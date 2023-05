Alegremente anunciaram a atribuição de 18 fogos para coabitação em dois barros sociais de Lisboa. Do lado da PSP, através dos Serviços Sociais, foi dado mais um passo no desprestígio da profissão. Do lado da Câmara Municipal, o vereador Ricardo Moreira questionou se os fogos a atribuir à PSP tiveram o aval das comunidades dos bairros.









