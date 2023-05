Hoje, dia 19 de maio, celebra-se o Dia Mundial do Médico de Família. É mais uma oportunidade para celebrar e reconhecer o papel central e fundamental do Médico de Família no sistema de saúde e na vida das pessoas. O médico de família está no coração dos cuidados de saúde, desempenhando um papel absolutamente fundamental na saúde e bem-estar da população e, por isso, também está no coração de cada um de nós.









