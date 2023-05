No Ensino Superior aproxima-se a época de exames, estudantes e professores ultimam as componentes da avaliação contínua e a preparação dos exames de final do ano letivo.



Na estrada das Laranjei- ras, o calendário dos testes não foi cumprido, na verdade falharam todos os previamente acordados com os sindicatos, as associações de estudantes e os demais parceiros.









Ver comentários