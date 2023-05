O Governo tem em mãos um processo de uma enorme importância estratégica para o desenvolvimento do País. Mais um, que precisa de ser tratado com cuidado e sensibilidade. Se for mal conduzido, se não envolver corretamente as várias organizações implicadas, pode tornar-se num problema grave.



Resultante da nova Lei-Quadro das Ordens Profissionais (OP), cuja discussão e aprovação ocorreu há mais de um ano, estão agora em cima da mesa os novos estatutos das Ordens, entre os quais se inclui o da Ordem dos Médicos.









