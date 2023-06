Na semana passada o sindicato de chefes da PSP, cansado de não ser ouvido no recato dos gabinetes, alertou publicamente para graves problemas estruturais que colocam em causa o equilíbrio futuro do sistema de segurança interna que, se nada for feito, pode entrar em colapso.



O MAI, através da Sra. Secretária de Estado, agendou para o final deste mês uma reunião com as estruturas sindicais.









Ver comentários