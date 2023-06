O modelo económico que prevalece no nosso país é o dos baixos salários! Este modelo é insustentável não só do ponto de vista social, mas também económico. Uma economia de baixos salários, agora conjugada com custos da habitação, da saúde e da educação nominalmente iguais, e muitas vezes superiores, aos dos países em que os salários são duas ou mais vezes maiores do que os nossos, arrastam o país para o abismo social e económico e ajudam a incubar o ovo da serpente.









