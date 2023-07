Há anos que o país vive suspenso da decisão final sobre a localização do novo aeroporto de Lisboa. Além das questões da estrita competência do poder político, boa parte do problema resulta da não tomada em conta, ou na falta de confiança nos estudos técnicos que sustentem as decisões. Temos agora uma comissão técnica independente para fazer o que há muito deveria ter sido feito.









