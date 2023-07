Ficção pós-JMJ

Os profissionais da PSP viram uma atualização nas suas remunerações, a Instituição tornou-se um pouco mais atrativa, a tabela de ajudas de custo foi atualizada, o respeito pelo estatuto profissional no campo da pré-aposentação foi garantido, as 12 mensalidades e a percentagem em 2 por cento no SAD-PSP foram garantidas, foi estabelecida uma calendarização de abertura de concursos, assim como de admissões e saídas, o estatuto de formador foi consagrado, a componente remuneratória do risco foi valorizada, o compromisso pela reestruturação do dispositivo e o investimento de meios passou de retórica à prática, o diploma da higiene, saúde e segurança no trabalho avançou, a especialização é reconhecida, os desequilíbrios internos foram mitigados, a valorização profissional parece-nos mais evidente e a dignificação da condição policial parece realmente aparecer.









