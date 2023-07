As recentes detenções no âmbito da Operação Picoas mostram a fragilidade das instituições. Em resumo, alguém com uma posição de poder na empresa usou essa mesma posição para obter benefícios próprios e para os seus aliados. De acordo com o que está a ser alegado pelos procuradores do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, o co-fundador da Altice Armando Pereira elaborou um esquema com o auxílio do amigo Hernâni Antunes para lucrar muitos milhões de euros com o fornecimento de serviços, intermediação desnecessária de negócios e venda de imóveis – delapidando o património da empresa, prejudicando os restantes acionistas e lançando uma mancha que prejudica não só a empresa mas também a reputação do país perante eventuais investidores estrangeiros.









