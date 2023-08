N o âmbito das cerimónias do aniversário do Comando Metropolitano da PSP do Porto, o Sr. Presidente da edilidade de Gondomar, na qualidade de anfitrião, assumiu a importância e racionalidade de concentração de meios e recursos da polícia, pois só assim se garante uma gestão mais eficaz.



Ainda que seja compreendido por todos, a realidade é que tal não tem sido possível, por isso é de enaltecer a coragem de um autarca que vê para além de interesses individuais, por mais legítimos que estes sejam, colocando o foco no interesse do coletivo.









