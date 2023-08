Tudo em grande

Ora foi o palco para a JMJ que tinha de ser em grande, ora temos a melhor comida, o melhor futebol ou somos os mais simpáticos ou os melhores inventores de mundo. Ou somos bestiais, ou somos bestas.



A PJ autointitula-se como corpo superior e a melhor polícia do mundo (só não sabiam da vovó metralha no caso de Tancos), a GNR tem lanchas para serviços de competência da Polícia Marítima e da Marinha, está apetrechada para combater crime organizado no mar (ataque de alforrecas), OVNIS no céu e todas as calamidades em terra.









