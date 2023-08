A aproximação das eleições para o Parlamento Europeu, em Junho de 2024, já se sente na política europeia. Um exemplo disso é o debate da Lei de Restauro da Natureza, um conjunto de medidas propostas pela Comissão Europeia com o fim de recuperar terras ameaçadas. Uma votação no dia 12 de Julho no Parlamento de Estrasburgo deu um resultado bastante renhido: registaram-se 336 votos a favor da referida lei, 300 votos contra e 13 abstenções.









