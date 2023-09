Nos primeiros sete meses do ano entraram ilegalmente na União Europeia, na esmagadora maioria através do Mediterrâneo, 176 100 migrantes, o número mais elevado desde 2016 e mais 13% do que em em 2022. A rota do Mediterrâneo Central é a principal, contabilizando mais de 89 mil migrantes: metade do total e mais 115% do que no mesmo período do ano passado.









