Duas pessoas num café discutem a decisão do TAD em anular o castigo a Adán: - Então, afinal ele não foi castigado? - Não… - Mas cumpriu o castigo?



- Sim…



- E o que acontece agora?



- Nada…



A rábula, mal comparada com a brilhante sátira feita em 2007 pelos Gato Fedorento à posição ambígua de Marcelo Rebelo de Sousa sobre o aborto, pretende evidenciar o ridículo do que se passou esta semana.









Ver comentários