Em 2022, o Sr. Ministro da Administração Interna relegou para este ano a negociação do novo Estatuto e a resolução (mais que tardia) dos suplementos remuneratórios que se mantêm inalterados desde 2009.



O que está em causa não é a mera valorização da profissão, o que já não seria pouco, mas o pressuposto que uma democracia madura, com respeito pela Legalidade e pelos Direitos Humanos, depende sempre de instituições prestigiadas, atrativas e com capacidade de recrutamento.









Ver comentários