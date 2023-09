A manhã iniciam-se as aulas nas Instituições de Ensino Superior. Amanhã será um dia alegre e feliz para estudantes e professores. As salas e os pátios das escolas e faculdades estarão animadas pelas vozes dos que chegam pela primeira vez e dos que voltam das férias letivas. No entanto, nos docentes e no restante pessoal que labuta nas universidades e institutos politécnicos, tanto nos do serviço público, como nos do ensino particular e cooperativo, vem crescendo um mal-estar, uma revolta, fruto da contínua degradação das condições de trabalho.









