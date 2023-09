Nos dias 21, 22 e 23 de setembro realiza-se a Women in Law Lisbon Summit (WLLS). O evento, que conta com a participação de inúmeras personalidades nacionais e internacionais, visa promover e alavancar o empoderamento no feminino. As histórias que serão contadas e ouvidas nestes três dias pretendem demonstrar que o caminho para uma carreira de sucesso, seja em que área for, deve fazer-se pelo mérito e não deve encontrar entraves de género, raça ou capacidade económica.









