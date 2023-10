É garantido que os grupos criminosos acabam por se autodestruir. Há quem use a analogia do comportamento dos caranguejos. Colocados num balde, os que estão a escapar são puxados para dentro pelos restantes. Acabam por morrer todos. Nos criminosos (mas não só) a iminência de sucesso de uns motiva os restantes a torpedeá-los, por inveja, ressentimento, etc.









Ver comentários