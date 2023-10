A propósito do Orçamento do Estado para 2024, o MAI diz que estão previstos mais de 2 mil milhões de euros para investimento nas forças de segurança. Congratula-se igualmente porque, no período compreendido entre 2015 e 2024, as remunerações dos polícias tiveram um aumento de 32,6%.



Os números assim apresentados poderiam deixar todos os restantes setores da administração pública invejosos de tamanho investimento.









Ver comentários