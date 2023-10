A indisponibilidade dos médicos para a realização de trabalho suplementar acima do limite de 150 horas anuais previsto na Lei, tem sido tema quente das últimas semanas. Esta recusa é um alerta para o nível de exaustão que os médicos vivem e para as profundas dificuldades que o SNS atravessa.



O que está em causa são as centenas de horas extraordinárias que os médicos fazem a mais do que lhes é exigido legalmente.









Ver comentários