Se a Saúde em Portugal já estava gravemente afetada, com a crise política que vivemos corre o risco de ficar ainda mais prejudicada.



A falta de condições de trabalho no SNS, a desorganização de serviços, a exaustão dos médicos e de todos os profissionais, não desaparecem com um pedido de demissão nem com a queda de um Governo.









