No vocabulário futebolístico, vulgarizou-se a expressão ‘meia bola e força’ como uma ação desajeitada, feita num aperto. Uma tentativa atabalhoada de sair de uma situação de pressão, um pouco como o ‘pontapé para a frente e fé em Deus’. Mas nem sempre estas jogadas resultam no alívio esperado. Muitas vezes sucede mesmo uma espécie de ricochete, em que os protagonistas ficam mais expostos do que inicialmente estavam.









