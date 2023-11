No rescaldo dos acontecimentos, a sociedade passou da exigência de um comportamento ético à condenação da ação do Ministério Público. Como é rápida a forma como as perceções e exigências mudam. Como é tão fácil moldar pensamentos e opiniões. Durante meses, três magistrados do Ministério Público recolheram, analisaram e validaram prova.









