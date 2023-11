No Algarve utiliza-se a expressão “estar no lodo” para dar conta de situação para a qual é muito difícil encontrar uma saída, ou para fazer referência aos dias em que não damos resposta ao que nos assoberba! A crise governativa colocou no lodo o setor da Ciência e do Ensino Superior. Das há muito anunciadas medidas, como a revisão do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, dos mecanismos de financiamento, passando pela avaliação dos centros de investigação, pela revisão dos estatutos das carreiras docentes e de investigação, nenhuma foi levada a cabo.









Ver comentários