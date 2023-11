Dia internacional para a eliminação da violência contra as mulheres. O maior festejo deste dia acontecerá quando deixarmos de o festejar por não mais fazer sentido. Quando tal momento acontecer, marcaremos o ponto em que passamos a ser uma sociedade madura, com respeito pela diferença (porque só assim se alcançará a igualdade), capazes de coexistir em harmonia e encontrar formas de gerir as (nossas) frustrações e aprendermos o valor da palavra "não".









