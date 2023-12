Esta semana ficámos a conhecer os resultados do concurso de ingresso no Internato Médico 2023. Infelizmente, superaram as piores expectativas.



O concurso com “o maior número de vagas de sempre”, 2248, revelou-se “o maior cartão vermelho de sempre” dos médicos ao Ministério da Saúde. Se dúvidas houvesse do estado em que se encontra o SNS, da sua falta de atratividade para novos especialistas, as 407 vagas de especialidade que não foram escolhidas por nenhum dos 2295 candidatos a concurso, revelam o desânimo e o cansaço dos médicos internos com as condições que lhes são oferecidas em troca de uma vida de sacrifícios e dedicação à saúde dos portugueses.









Ver comentários