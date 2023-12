Os leitores desta coluna que trabalham nas instituições de ensino superior e de investigação científica, bem como as alunas e alunos destas escolas, já terão dado conta da multiplicação de ações em que se apresentam juntos sindicatos e movimentos de investigadores. As pontes que se construíram entre o Sindicato Nacional do Ensino Superior (SNESup), os diversos Sindicatos da Fenprof, a Associação dos Bolseiros de Investigação Científica (ABIC), os Movimentos de Investigadores e a Associação de Combate à Precariedade (PI) permitiram encontrar uma agenda comum.









