O Governo, com a demissão decretada, entrou na fase em que se assemelha a um carro TVDE à espera de clientes: parado em terceira fila; ou no meio da estrada a 10 à hora a olhar para o telemóvel. Além do perigo, atrapalha e chateia.



Não estamos a salvo de que nestes próximos meses de ‘banho-maria’ surjam do executivo mais ‘pistoleiros’ ou ‘pistolões’ - algo comum - enlameando com eles alguns bons políticos que ainda vão existindo.









Ver comentários