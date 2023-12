Com a decisão de um suplemento remuneratório superior ao ordenado mínimo para apenas uma Polícia, o já extinto Governo, antes de ser extinto, aumentou as já históricas diferenças salariais entre as polícias.



Daí que o SNCC não pôde deixar de publicar um comunicado, onde colocou uma série de questões, inequivocamente dirigidas ao Governo e, mais em concreto, ao então Ministro da tutela.









