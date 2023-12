Cláudio RamosO regresso de Cláudio Ramos é, acredito, uma boa notícia para o ‘Big Brother’ (TVI), que, depois da atual edição, precisa, tanto quanto possível, de um refrescamento. E é, também, mais um prémio para o apresentador que, à sua medida, deixou marca no formato. Quanto ao sucesso, tudo dependerá do que a SIC fizer com ‘A Quinta’.









