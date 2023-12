O ano de 2023 vai com 50 semanas percorridas e, destas, a TVI liderou as audiências de televisão em oito - como aconteceu na semana passada, em que ultrapassou a SIC, que estava no topo da tabela há nove semanas. Na semana passada, o futebol esteve mais uma vez em destaque, ocupando os dois primeiros lugares.









