No dia 22 de dezembro às 3 horas e 27 minutos à altura de Lisboa o sol atingiu o seu ponto mais baixo no horizonte. Este acontecimento marca o começo do inverno no hemisfério norte. O inverno não é mais do que a época do ano em que a radiação solar tem de atravessar maior espessura de atmosfera e quando a duração dos dias é menor, sendo que acima do círculo polar ártico o sol não se chega a levantar.









