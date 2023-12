O ano de 2023 deixa um sentimento agridoce aos profissionais da PSP. Finalmente viram ser reconhecido o que há muito diziam: desempenham exatamente as mesmas funções que as demais polícias. Primeiro foi o DN da PJ a reconhecer tal. Agora, foi a vez da Sra. Procuradora-Geral da República fazer esse reconhecimento, ao constituir uma equipa mista que integra profissionais da AT, da PSP e da PJ.









Ver comentários