O cenário que temíamos e para o qual a Ordem dos Médicos tem vindo a alertar há várias semanas aconteceu. Com a chegada do inverno, da gripe e das infeções respiratórias, infelizmente o caos agravou-se nos serviços de urgência dos principais hospitais do país e nem a abertura extraordinária de vários centros de saúde no período do Natal e do Ano Novo veio atenuar a situação.









