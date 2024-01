A Assembleia da República confirmou, com o voto favorável do PS, as propostas de alteração ao Estatuto da Ordem dos Advogados e à Lei dos Atos Próprios de Advogados e Solicitadores. Mais uma vez, a maioria socialista não atendeu aos perigos que estas alterações representam, devidamente enunciados pela Ordem dos Advogados e pelo próprio Presidente da República, no seu veto.









