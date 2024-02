Na quarta-feira, o Público divulgou que há bolseiros de doutoramento que esperam há meses resposta aos seus pedidos de renovação de bolsas. Há também notícias de atrasos de meses no início do pagamento de novas bolsas de doutoramento. Este atraso é dramático para os bolseiros que se veem privados do seu único meio de subsistência, o que os obriga a recorrer à solidariedade de amigos e família para garantir a sua subsistência e a liquidação dos seus compromissos como a renda de casa, ou a creche dos filhos.









