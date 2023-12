44 milhões

Quarenta e quatro milhões, este é o número de professoras e professores em falta no planeta terra de acordo com a UNESCO.



O número é importante e não deve ser desvalorizado, também em Portugal o número de professores não é o suficiente para as necessidades da nossa sociedade.



Para além dos e das docentes do ensino básico e secundário, cujas justas reivindicações são aceites e apoiadas pela generalidade, há uma outra comunidade, menos ouvida, que é a das professoras e professores do ensino superior que vêm acumulando perdas salariais similares às da classe médica, ou seja superiores a 30% do seu poder de compra.









