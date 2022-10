Caíram as primeiras neves na Ucrânia. Cada vez mais fraca no terreno, a Rússia joga tudo no inverno. Com os mísseis que ainda tem e os drones kamikaze importados, Putin pretende pôr a Ucrânia às escuras e ao frio. Metade das centrais elétricas e de geração de calor foram atingidas. O ataque às cidades continua.









