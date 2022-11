Já se percebeu que Lula da Silva tem mais vidas do que um gato, que vai herdar um Brasil fraturado e que venceu por uma unha negra as eleições que o voltam a pôr no fato de Presidente pela terceira vez.



É a democracia a funcionar e a mostrar também o caráter de quem estava a ocupar o Palácio do Planalto: ao refugiar-se em silêncio ao longo de quase 48 horas, Jair Bolsonaro mostrou que não sabe perder e, por isso também, não merece ganhar.









