E stá a China do lado da paz? Pode ser que sim. Não está ainda é do lado do mundo. Na votação da Assembleia Geral da ONU de 23 de fev., 141 países, uma vez mais, exigiram a cessação das hostilidades e a retirada total e incondicional das forças militares do território da Ucrânia. Só 7 países votaram contra.









