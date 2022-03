A última ocupação do nosso país por tropas estrangeiras foi em 1810-11, com a Terceira Invasão Francesa, perpetrada por 65 mil militares às ordens do marechal André Masséna. Depois da batalha do Buçaco, quando Coimbra foi entregue como terra queimada ao inimigo, os franceses incendiaram a casa do Doutor Tomé Rodrigues Sobral, lente de Química, só porque ele tinha instalado uma fábrica de pólvora no Laboratório Químico da Universidade (ficou, por isso, conhecido como "Mestre da Pólvora").