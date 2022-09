Diz-se que quando a casa está a arder, não interessa a cor da água que apaga as chamas. E para extinguir o fogo mundial dos anos 1960-80, Gorbatchov apareceu como água benta.



Mandou retirar do Afeganistão, assinou acordos nucleares e terminou a Guerra Fria com os EUA. O último líder soviético teve o reconhecimento em vida, na forma do Nobel da Paz e no agradecimento dos homens e mulheres moderados deste Mundo.









