Cada um de nós resultou da colisão de um espermatozóide com um óvulo. Um gâmeta masculino foi o vencedor de uma corrida com larga participação: cada ejaculação fornece entre dois a cinco mililitros de sémen e cada mililitro contém entre 20 e 300 milhões de espermatozóides. A "crise do esperma" significa o progressivo declínio da concentração de espermatozóides.









Ver comentários