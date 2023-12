A revista ‘Science’ acaba de eleger a descoberta científica do ano. A distinção recaiu em terapias baseadas no GLP-1 (‘Glucagon-Like Peptide-1’, peptídeo semelhante a glucagina-1), uma molécula segregada pelo nosso intestino que faz aumentar a produção de insulina pelo pâncreas e assim reduzir os níveis de açúcar no sangue.









Ver comentários